В Саратове взорвалась квартира

В результате взрыва один человек погиб.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, примерно в половине первого дня 14 июля в одной из квартир пятиэтажного жилого дома №151/7, расположенного на улице Большая Садовая, взорвался бытовой газ.

ЧП произошло на 1-м этаже, когда там находился хозяин квартиры. Затем пламя с первого этажа перекинулось на 2-й. Клубы едкого дыма заволокли дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили огонь, а в квартире, где случилась трагедия, нашли сгоревшего заживо мужчину.

Судя по всему, погибший курил, когда газ скопился в квартире. Пытавшийся спасти загоревшегося человека мужчина также получил сильные ожог. Сообщается, что пострадали еще как минимум 2 женщины. По предварительной информации, несущие конструкции дома не пострадали.