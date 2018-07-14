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В Саратове взорвалась квартира
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В Саратове взорвалась квартира 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В результате взрыва один человек погиб.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, примерно в половине первого дня 14 июля в одной из квартир пятиэтажного жилого дома №151/7, расположенного на улице Большая Садовая, взорвался бытовой газ.
ЧП произошло на 1-м этаже, когда там находился хозяин квартиры. Затем пламя с первого этажа перекинулось на 2-й. Клубы едкого дыма заволокли дом.
Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили огонь, а в квартире, где случилась трагедия, нашли сгоревшего заживо мужчину.
Судя по всему, погибший курил, когда газ скопился в квартире. Пытавшийся спасти загоревшегося человека мужчина также получил сильные ожог. Сообщается, что пострадали еще как минимум 2 женщины. По предварительной информации, несущие конструкции дома не пострадали.
Во время тушения пожарные эвакуировали всех жильцов, находившихся на тот момент в доме. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, которое привело к гибели человека.
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