В пожаре на Большой Садовой погиб мужчина

Сегодня днем в доме на Большой Садовой д.151/7 на первом этаже горела квартира из-за взрыва газа. В результате пожара погиб мужчина, двое человек пострадали.

Сначала загорелась квартира на первом этаже, затем огонь перекинулся на второй этаж. Прибывшие на место пожарные эвакуировали со второго этажа несколько человек. Как рассказали квартиранты, которые приехали забрать свои вещи, хозяин квартиры решил покурить около входной двери, после чего произошел взрыв. Квартирант попытался вытащить хозяина жилища, но ему не хватило сил и мешали ожоги, которые он получил на месте ЧП. Также на пожаре пострадала спутница квартиранта.

Прибывшие работники «скорой помощи» обработали ожоги. Мужчина, пострадавший сильнее, был отправлен в медицинское учреждение.

Правоохранительным органам соседи погибшего хозяина квартиры сообщили, что он злоупотреблял спиртным.

На месте работали спасатели областной и городской служб спасения, пожарные, бригада «скорой помощи», полиция и сотрудники следственно-оперативной группы.

Причины возникновения возгорания устанавливаются.