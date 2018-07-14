«Разрешения на строительство»: администрация Кубани взыщет с Анапы более 4 миллионов рублей

Как стало известно «ФедералПресс» , в отношении администрации Анапы подано четыре исковых заявления. Поводом для судебного разбирательства, инициированного руководством Кубани, стали разрешения на строительство, выданные городом предпринимателям и жителям.

«Администрация Кубани в лице Управления государственной охраны объектов культурного наследия обратилась к Анапе о взыскании с ответчика вред, причиненный посредством неправомерной выдачи ООО Аптечная сеть «ФИТОФАРМ» разрешения на строительство торгового павильона № 23301000-1091 (кадастровый номер земельного участка 23:37:0103005:181). Ущерб причинен объекту археологического наследия «Некрополь древнего города Горгиппия» в размере стоимости проведения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке площадью 88 кв. м. в сумме 666 986,80 рубля», — говорится в исковом заявлении.

Следующее заседание по данному делу назначено на 2 августа. Отметим, что это не единственное разрешение, ставшее основанием для судебного разбирательства.

Аналогичные требования выставлены за документы, выданные Багдасарян на строительство индивидуального жилого дома № 23-301000-411— 2016 (кадастровый номер земельного участка 23:37:0103003:356). По данному участку, площадью 187 кв. м., требования составили 1 300 308 рублей. Рассмотрение дела назначено на 7 августа.

В этот день, 7 августа, будет рассмотрено еще одно дело с похожими требованиями. Так, было выдано разрешение Семененко и Просветовой на строительство индивидуального жилого дома до трех этажей № RU23301000-20 (кадастровый номер земельного участка 23:37:0101019:15). Площадь участка составила 115 кв. м., а сумма вреда — 851 770,32 рублей.

И еще одно дело, которое будет рассмотрено 7 августа, также касается разрешения на строительство.

«Заявление о взыскании с ответчика вред, причиненный посредством неправомерной выдачи гражданам Чеботаревой В. Н., Чеботареву А. С., Чеботареву С. С. Чеботареву П. С. разрешения на строительство индивидуального жилого дома до трех этажей № 23-37:0101019:23 (кадастровый номер земельного участка 23:37:0101019:23). Ущерб причинен объекту археологического наследия «Некрополь древнего города Горгиппия» в размере стоимости проведения спасательных археологических полевых работ (раскопок) на участке площадью 168 кв. м. в сумме 1 184 534,48 рубля», — говорится в исковом заявлении.

На данный момент не известно о чиновниках, понесших ответственность за выдачу этих разрешений, но отметим, что бюджет Анапы, из средств которого будет компенсироваться вред, формируется в том числе и из налоговых поступлений жителей и предпринимателей города.