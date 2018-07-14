Александр Якоб разрешил екатеринбургскому застройщику снести два старых дома рядом с Белинского

Группа компаний «Астра», которая на подряде у «Синары» реконструировала Центральный стадион, снесёт два дома возле перекрёстка Переходного и Белинского — на Переходном, 5, корпуса № 1 и 2.

Постановление об изъятии этой земли и домов для муниципальных нужд подписал Александр Якоб

Как говорится в постановлении, собственникам квартир в домах направят уведомления, и если через 90 дней кто-то из них не подпишет соглашения об изъятии — например, его не устроит предложенная цена, то изымать собственность будут по суду.

Также предстоит отселить тех, кто живёт в этих домах по соцнайму — помещения для переселения городу должна будет предоставить та же «Астра».

Компания в 2014 году выиграла на аукционе по развитию застроенных территорий участок, где стоят эти дома: 0,6 гектара на перекрёстке улицы Белинского и переулка Переходного. Изначальная цена была обозначена как 1,19 миллиона рублей, сошлись на 2,59 миллиона рублей. Аварийные дома, в соответствии с договором, застройщик должен отселить за свой счёт. Не исключено, что многие квартиры уже выкуплены.