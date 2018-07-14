Мундиаль проиграл белым ночам: ЧМ не оправдал ожиданий гостиниц Петербурга

Рекорды гостиничного бизнеса. Власти Москвы отрапортовали, что заполняемость отелей в центре столицы достигала 95% во время чемпионата мира по футболу. Мундиаль завершится в воскресенье, но отельеры уже подвели предварительные итоги — и не всегда утешительные.

Ростуризме ожидали, что на чемпионат приедет полтора миллиона иностранцев. Приехало, по данным ФИФА, около миллиона. Но гостиницы и хостелы бронировали не только они — стоит также помнить и о российских болельщиках. Общее количество спортивных туристов оценивалось ранее в пять миллионов.

Больше всего на болельщиках ожидаемо заработали московские отельеры. Столицу посетили около трех миллионов туристов. Как изменились цены на гостиничные номера в 11 городах проведения турнира?

Елена Лысенкова гендиректор Hospitality Income Consulting «Для большинства этих городов, за исключением Петербурга Сочи , именно этот период является достаточно низким сезоном и всегда отличался спадом. Поэтому, если сравнивать идентичные даты прошлого года и этого, во многих городах зафиксирован рост среднего дохода на номер „пара“ почти в два раза по отношению к показателям 2017 года».

Рост цен — умеренный, если сравнивать, допустим, с чемпионатом Европы по футболу 2012 года в Польше и на Украине . Тогда стоимость номеров в польских гостиницах подскочила в 5-7 раз. Российские отельеры, конечно, брали бы больше, если бы не правительство, которое еще весной приняло постановление о предельных ценах на все типы номеров.

Так, люкс в пятизвездочной гостинице в Санкт-Петербурге во время чемпионата не мог стоить больше 700 тысяч рублей в сутки. А максимум для однозвездочного отеля в Самарской области — 2250 рублей. Примерно столько же брали за койко-место в столичных хостелах. Тех, кто пытался содрать с туристов больше, было не так уж много, говорит президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин

Геннадий Ламшин президент Российской гостиничной ассоциации «Хотелось подзаработать за весь год, за несколько недель, месяцев. Тем не менее, по рукам-то ударили этим постановлением, когда черный список составляли в Роспотребнадзор , щадящие сначала предупреждения. И если все равно не снижали цены до того уровня, который прописан в постановлении правительства для всех одиннадцати городов и в общем-то для всех категорий номеров, ну, их наказывали, все равно они быстро исправлялись. Поэтому это единичные случаи, даже в расчет нельзя как-то учитывать».

Но даже умеренное повышение цен в ряде случаев привело к снижению загрузки отелей. Иностранцы были готовы платить двойную цену за номер, россияне — нет. Сильнее всего ощутили на себе это владельцы мини-отелей в Северной столице.

Татьяна Синькова исполнительный директор Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга, заместитель гендиректора по бронированию отеля «Галакт» «Наш отель находится недалеко от центра, но не в центре. И тем более, конечно, не рядом со стадионом. У нас прямая ветка метро, только поэтому болельщики находили наш отель. Если бы не это, я думаю, что у нас бы этот сезон был, наверное, скорее, провальный. Всегда мы полагались на тех туристов, которые едут просто погулять по городу, посмотреть все, что находится в Петербурге. Те же самые белые ночи, те же самые „Алые паруса“ (праздник выпускников школ — BFM.ru ). Но гости, откровенно говоря, не могли себе это позволить. И именно из-за этого мы лишились тех туристов, которые были даже нашими постоянными гостями».

Некоторые владельцы петербургских гостиниц признавались, что в прошлые годы они заработали на белых ночах куда больше, чем теперь на чемпионате. Не помогли даже акции и спецпредложения, которые запустили отельеры, поняв, что постоялец не идет. Какую-то часть гостей оттянули на себя арендные квартиры. В первую очередь, конечно, речь идет о Москве