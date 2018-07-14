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В Балтийске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
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В Балтийске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
На Московской улице Балтийска пожарные спасли из горящей квартиры двух человек. Мужчины не могли самостоятельно выбраться из охваченного пламенем помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.
Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило диспетчеру 13 июля в 18:52. Пожилых мужчин из трёхкомнатной квартиры на втором этаже вывели прибывшие на место происшествия расчёты пожарно-спасательной части №10 и ПК ДКБФ. Одного из пострадавших госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.
Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, очагом пожара стала мебель на площади в 4 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.
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