В Балтийске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило диспетчеру 13 июля в 18:52. Пожилых мужчин из трёхкомнатной квартиры на втором этаже вывели прибывшие на место происшествия расчёты пожарно-спасательной части №10 и ПК ДКБФ. Одного из пострадавших госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, очагом пожара стала мебель на площади в 4 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.