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Землю под многоэтажками бесплатно раздают жильцам
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Землю под многоэтажками бесплатно раздают жильцам 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С 14 июля 2018 года любой владелец квартиры в многоэтажном доме вправе оформить землю под ним в собственность всех его жителей.
Разрешение даёт федеральный закон от 3 июля 2018 года № 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона „О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации“.
Если земля под домом не поставлена на кадастровый учёт до начала действия Жилищного кодекса РФ, любой собственник помещения в нём может обратиться в органы госвласти или местного самоуправления с заявлением о формировании такого участка. Ранее право на это давалось только уполномоченному общим собранием жильцов.
Через месяц после обращения территория, занимаемая домом, бесплатно передаётся в общую собственность всем владельцам его квартир. Тогда в случае сноса многоэтажки власти будут обязаны выплатить её жильцам компенсацию не только рыночной стоимости самих апартаментов, но и доли в общем имуществе, включая земельный участок.
Если в состав здания входят иные строения, они так же поступают в общую собственность и могут использоваться как элемент хозяйственного ведения — сдаваться в аренду под кафе, магазины, предприятия бытового обслуживания. Но, как и в случае с дворовыми и придомовыми территориями, следует помнить, что за новое имущество придётся платить. Тариф будет тем выше, чем больше площадь принадлежащих гражданам помещений.
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