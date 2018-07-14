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Продажи новостроек в Израиле увеличились на 19% за месяц
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Продажи новостроек в Израиле увеличились на 19% за месяц 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Несмотря на то, что показатели все еще ниже, чем в прошлом году, данные указывают на восстановление продаж новостроек после нисходящего тренда, который длился в течение многих месяцев. Преждевременно делать вывод о том, что тенденция изменилась, на основании одного месяца, хотя количество сделок с новым жильем оказалось максимальным с июля 2017 года, сообщает Globes.
Трехмесячный расчет Центрального Бюро статистики показывает, что в марте — мае 2018 года было продано 5 120 новых домов, что почти соизмеримо с периодом с декабря 2017 по февраль 2018 года. Сезонно скорректированные цифры демонстрируют рост на 11,3% по сравнению с предыдущим периодом.
Анализ за последние месяцы показывает среднемесячный прирост на 1,6% в феврале — мае 2018 года: с 1 660 до 1 760 объектов. Эта тенденция наблюдается после того, как с июля 2015 по январь 2018 каждый месяц число сделок с новостройками в среднем сокращалось на 1,7%, в итоге упав с 2 800 до 1 650.
Если делать разбивку по регионам, продажи выросли во всех районах, за исключением Тель-Авива, где они остались на прежнем уровне. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года тенденция неоднозначна. В Иерусалимском, Северном и Тель-Авивском районах число сделок с новостройками увеличилось, в то время как в Хайфе, Центральном и Южном районах наоборот — снизилось.
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