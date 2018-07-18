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Около 2,4 млрд руб. выделят Карелии по федеральной программе на дорожную инфраструктуру
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Около 2,4 млрд руб. выделят Карелии по федеральной программе на дорожную инфраструктуру 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«В рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года предусмотрено строительство и ремонт 16 дорожных объектов. На выполнение данных работ предоставлены средства федерального бюджета в размере 2,4 млрд рублей, в том числе на 2018 год — 1,062 млрд, на 2019 год — 853 млн рублей, на 2020 год — 438 млн рублей», — указано в сообщении пресс-службы регионального министерства.
В частности, в 2018 — 2019 годах запланировано строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, 106 км — Больничный. На 10-м и 23-м км автодороги «Кола», км 748 — Сегежа, по которой обеспечивается подъезд к технологическому парку поселка Надвоицы, будут реконструированы железобетонные мосты. До 2020 года будет построено 12 капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на региональных и муниципальных автодорогах — по четыре моста ежегодно. В центре Петрозаводска в 2019-2020 годах запланирована реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса.
В настоящее время Федеральное дорожное агентство готовит соглашение между Росавтодорором и правительством Карелии о предоставлении субсидии на эти проекты. Доля Карелии в софинансировании составит 6%. Из бюджета республики будет выделено в 2018 году 67,9 млн рублей, в 2019 году — 54,5 млн, в 2020 году — 28 млн Приступить к работам планируется в августе-сентябре этого года после заключения соглашения и госконтрактов по объектам, сообщили в министерстве.
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