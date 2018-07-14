Два «кита» покупателей дорогого жилья — эмоции и цена

Что движет современным покупателем недвижимости в элитном и бизнес классах, какую роль играют эмоции? Как эволюционировали классы жилья и критерии их классификации? Об этом «Вести. Недвижимость» рассказала директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева.

В настоящее время покупку жилья бизнес-класса определяет, в первую очередь, бюджет. Другие критерии — требования к локации, площади, степени готовности и инфраструктуре — напрямую зависят от цели покупки. Самостоятельный фактор, который все чаще присутствует в запросах покупателей, — это благоустроенная окружающая территория, то есть наличие пространства для прогулок. К слову, это характерно для квартальных застроек, однако и в небольших проектах девелоперы уделяют особое внимание благоустройству, его качеству. Покупателям нравится приобретать не просто квартиру, а определенный уровень и стиль жизни.

Можно привести интересный факт о покупателях квартир в проектах бизнес–класса — их все чаще приобретают детям обеспеченные люди, которые сами владеют элитной недвижимостью. Такое решение во многом продиктовано желанием, с одной стороны, обеспечить детям определенный комфорт и уровень жизни, с другой, не совсем их баловать, приобретая недвижимость, равноценную по классу «родительской». Как правило, мальчикам приобретают более скоромное жилье, а девочкам, наоборот, квартиры большей площади. Такие покупки — на перспективу — не зависят от уровня готовности объекта. Часто жилье покупается до момента ввода.

Из-за размытия границ в классах от комфорта до бизнеса стоимость квадратных метров выравнивается, и покупатели все чаще делают выбор в пользу бизнес-класса. То есть если раньше покупатели приобретали готовую квартиру комфорт-класса, сейчас они предпочитают за тот же бюджет квартиру в доме классом выше на этапе строительства.

Элитный сегмент: он такой один

В свою очередь, недвижимость элитного класса сильно отдалилась от бизнес-класса и с каждым годом этот сегмент становится все более автономным.

В конце 90-х и начале 2000-х годов недвижимость элитного сегмента только набирала силы и у нее был большой потенциал для развития. Каждая опция была своего рода открытием — лифт начинал спускаться в подземный паркинг, подъезд превращался в дизайнерский проект с лобби, появлялись специальные пространства с температурными режимами для хранения дорогих вещей. Все это впечатляло покупателя.

Последние 10 лет элитные дома все чаще стали появляться в разных локациях (даже не исторически премиальных). В один момент они стали эмоционально менее убедительны. Девелоперы уже не смогли предложить сопоставимого колоссального «вау эффекта», который стимулирует эмоциональное восприятие объекта.

При этом только для 40% покупателей покупка элитной недвижимости — это улучшение условий жизни, все остальные покупки — это желание, эмоциональная потребность. Сегодня покупатели элитной недвижимости как никогда эмоционально вовлечены в покупку. По моим оценкам, среднее количество квартир, которыми владеет человек до покупки в проектах высшего ценного сегмента — это 3-5 квартир, при этом 2 из них могут быть даже неотремонтированными. Впечатляясь проектом, люди заряжаются эмоциями на покупку. Уже после покупатель думает о бюджете, который готов потратить — 1, 3 млрд рублей. У каждого он свой, но важно, что покупатель хочет получить эмоцию от обладания квартиры в конкретном проекте и месте.

Эмоции всегда были драйвером покупки элитной недвижимости, в этой части элитный рынок из всех наиболее аутентичен. В настоящий момент элитная недвижимость относительно времени доступна как никогда, но не в ценовом, а в качественном аспекте. Например, если раньше за 50-60 тысяч долларов за кв. м приобреталась одна категория элитного жилья, сегодня за эту стоимость доступна совершенно иная. Класс вырос сам над собой и имеет, несмотря ни на что, огромную инвестиционную составляющую. Это подтверждается тем, что цены в элитных проектах на рынке растут практически ежемесячно.

Что изменится?

Я считаю, что во многом дальнейшее развитие бизнес-класса определит экономическая ситуация и уровень жизни в стране. Его аудитория — топ-менеджеры, руководители — в отличие от потенциальных покупателей элитной недвижимости в большей степени зависят от экономики — количества рабочих мест, ипотечных факторов, развития предпринимательства.

В элитном сегменте аудитория, как правило, представители обеспеченных семей в нескольких поколениях. Они приобретают элитную недвижимость в ожидании новых эмоций и впечатлений от проектов. Им важно окружение — оставаться и быть среди «своих». Здесь значительно реже, по сравнению с бизнес-классом, встречаются «новенькие» покупатели. На такую аудиторию изменение в ипотечном секторе, например, фактически не влияет. Здесь покупатели могут позволить себе покупку даже в сложные для экономики периоды. Несмотря на все метаморфозы рынка недвижимости, именно дорогое жилье сохраняет относительную стабильность и не подвержено критичным колебаниям. И это подтверждают последние 15 лет.