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В Орловской области распределили субсидии в рамках проекта «Народны бюджет»
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В Орловской области распределили субсидии в рамках проекта «Народны бюджет» 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области реализуется проект «Народный бюджет», который призван решить задачи по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы, внутрипоселенческих дорог, тротуаров, придомовых территорий, парков, детских площадок, мест массового отдыха муниципальных образований Орловской области.
Участниками проекта стали органы исполнительной государственной власти специальной компетенции, органы местного самоуправления, жители региона, юридические лица и индивидуальные предприниматели. В проекты входят инициативы граждан, включенные в муниципальные программы, направленные на решение вопросов местного значения. Мероприятия, которые прошли конкурсный отбор, получат субсидии из бюджета Орловской области.
По результатам конкурсного отбора мероприятий, инициированных орловцами, местным бюджетам уже распределены субсидии в объеме 8,5 млн рублей. Муниципальное и спонсорское софинансирование составляет 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Колпнянскому району на благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Колпна из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей (собственное софинансирование 1,1 млн рублей), городу Ливны на ремонт и благоустройство спортивных площадок в парке «Славянский сад» — 2,2 млн рублей, Новосильскому району на ремонт спортсооружения и военно-исторического музея «Вяжи» — 2,1 млн рублей (софинансирование 0,9 млн рублей).
Мценску на ремонт спортивного зала Мценского Дворца культуры будет предоставлено 1,1 млн рублей (софинансирование 0,4 млн рублей). На текущий ремонт сельских библиотек из областного бюджета выделено 0,7 млн рублей (софинансирование 0,3 млн рублей).
Сообщение В Орловской области распределили субсидии в рамках проекта «Народны бюджет» появились сначала на РИА 57.
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