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Иностранный болельщик напугал россиянку, постучавшись в ее окно на третьем этаже
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Иностранный болельщик напугал россиянку, постучавшись в ее окно на третьем этаже 

Свободная пресса 3 часа назад
Москвичка обратилась в полицию с жалобой на иностранного болельщика, который под утро спустился на простыне из окна квартиры этажом выше и стучал в ее окно.
Как сообщает «Лента.ру», молодой человек стоял на карнизе за окном квартиры на третьем этаже, держась за скатанную простыню, активно жестикулировал и звал на помощь. Парень рассказал хозяйке квартиры, что его закрыли в квартире этажом выше, и он не выходил оттуда в течение 12 часов. Он попросил, чтобы девушка его впустила. Та напугалась и пригрозила ему полицией, после чего молодой человек спрыгнул на козырек магазина, спустился с него и пошел в сторону метро.
Позже полиция выяснила, что жилье над квартирой обратившейся к ним женщины сдано трем болельщикам, которые приехали на чемпионат мира по футболу из разных стран.
Ранее «СП» писала, что зарубежные гости за время чемпионата мира по футболу настолько прикипели душой к России, что отказываются ее покидать. Одним из таких стал британец Джастин Уоллей. Ему приглянулась столица Татарстана. Вслед за ним обосноваться на нашей земле решил перуанец Джованни Фалькон. Он выбрал Екатеринбург.
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