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Болельщик захотел вломиться в квартиру россиянки и повис перед окном на простыне
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Болельщик захотел вломиться в квартиру россиянки и повис перед окном на простыне 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Жительница многоквартирного дома на Бакунинской улице в Москве обратилась в полицию с жалобой на неизвестного англоговорящего молодого человека, который под утро спустился на простыне из окна квартиры этажом выше и стучал в ее окно. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Молодой человек стоял на карнизе за окном квартиры на третьем этаже, держась за скатанную простыню, активно жестикулировал и звал на помощь. Парень рассказал хозяйке квартиры, что его закрыли в квартире этажом выше, и он не выходил оттуда в течение 12 часов. «Он просился ко мне в квартиру и говорил, что если его впустят, то он сразу уйдет, только уже через дверь», — приводит издание слова женщины.
Хозяйка квартиры отказалась впустить неизвестного к себе домой и пригрозила ему полицией, после чего молодой человек спрыгнул на козырек магазина, спустился с него и пошел в сторону метро.
Как выяснили сотрудники полиции, жилье над квартирой обратившейся к ним женщины сдано троим болельщикам, которые приехали на Чемпионат мира по футболу из разных стран, а познакомились на Никольской улице, где вместе пили водку. Посетив несколько матчей, болельщики продали оставшиеся у них билеты и продолжили развлекаться в Москве. Накануне инцидента молодые люди много выпили, и один из них уснул прямо на улице. Приятели отнесли его домой и закрыли там, а сами поехали по клубам. Проснувшись в запертой квартире, молодой человек испугался и попробовал покинуть ее через окно.
По прогнозам мэрии Москвы, сделанным накануне открытия мундиаля, на период его проведения жилье в столице сдано полумиллиону футбольных болельщиков. Для желающих сдать квартиру или апартаменты фанатам департамент спорта и туризма Москвы выпустил специальную памятку.
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