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Центральная часть Ханты-Мансийска освобождается от аварийного жилья
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Центральная часть Ханты-Мансийска освобождается от аварийного жилья 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 37 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В окружной столице продолжается кампания по сносу аварийных домов.
Еще три двуэтажных «деревяшки» в центральной части города расселены и ликвидированы. Уже ведутся работы по вывозу строительного мусора. Дома находились в районе перекрёстка улиц Калинина-Комсомольская напротив здания Окружной клинической больницы.
«На улице Калинина я прожил много лет, в Ханты-Мансийске c 1977 года. Когда-то и в деревянном доме было хорошо, но в последнее время жить в нём было очень некомфортно. Печное отопление, удобства на улице, — рассказывает Георгий Юмагулов — житель одного их снесенных домов. — Сегодня у меня современная, благоустроенная квартира. Конечно, я очень доволен».
«Как переехала в Ханты-Мансийск, так и жила в деревянном полублагоустроенном доме. В феврале 2018 года городской Администрацией нам выделено новое прекрасное жилье. Рада, что это произошло. Мы значительно улучшили свои бытовые условия», — поделилась еще одна жительница Галина Ушакова.
С начала этого года в окружной столице расселены и переданы под снос 12 аварийных домов в деревянном исполнении. В новые комфортные квартиры переехали 86 ханты-мансийских семей. 9 строений уже ликвидированы, остальные будут снесены в ближайшее время.
По словам заместителя директора Департамента городского хозяйства Александра Ксенофонтова, до конца этого года планируется переселить 200 семей и снести 30 деревянных двухэтажек. «Главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным поставлена задача не снижать достигнутых темпов сноса — не менее 30 домов в год. Приоритет сделан на строения с печным отоплением, их расселяем и ликвидируем в первую очередь», — подчеркнул он.
Следующими пойдут под снос дома по улице Свердлова вблизи ул. Мира. Отметим, что земельные участки в центре города, освободившиеся от аварийного жилья, планируется преимущественно использовать для развития городской инфраструктуры — строительство автостоянок, детских площадок, спортивных зон для различных возрастных групп, скверов и иных общественных объектов. Например, на месте снесённых в прошлом году домов по улице Дзержинского дома № 1,3,5 будет в 2018 году построена плоскостная парковка на 90 машиномест.
Напомним, в 2017 году было снесено 30 «деревяшек», новоселье отметили 250 ханты-мансийских семей.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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