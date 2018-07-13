Жилой дом в составе ЖК «Новые Островцы» в Раменском районе построят до конца года

Жилой многоквартирный дом в жилом комплексе «Новые Островцы» планируют построить в Раменском районе в четвертом квартале 2018 года, в настоящий момент ведутся отделочные работы, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области «В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян Согласно проекту, площадь 7-секционного 17-этажного жилого дома — 23,47 тысячи квадратных метров, здание рассчитано на 448 квартир, из которых: 224 однокомнатных, 224 двухкомнатных. Площадь квартир — 23,47 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся нежилые помещения общественного назначения площадью 980 квадратных метров. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки. Застройщиком выступает ООО «АВИСТА». Планируемый срок завершения работ — четвертый квартал 2018 года.