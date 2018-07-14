Ещё
Строительство жилого дома почти на 450 квартир в Раменском районе планируют завершить в октябре-декабре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство жилого дома почти на 450 квартир в Раменском районе планируют завершить в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Строительство жилого дома, рассчитанного на 448 квартир, в Раменском районе планируют завершить в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к очередной проверке строительства жилого д. №14 в жилом комплексе «Новые Островцы». Объект возводится в дер. Островцы Раменского района. По проекту, площадь семисекционного 17-этажного жилого дома — 23 тыс. 475 кв. м, здание рассчитано на 448 квартир, из которых: 224 однокомнатных, 224 двухкомнатных. Планируемый срок завершения работ — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.
Добавляется, что на первом этаже разместятся нежилые помещения общественного назначения площадью 980 кв. м. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.
«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуму внесен проект об обязанности аптек информировать покупателей о более дешевых аналогах лекарств Объем ввода недвижимости в эксплуатацию в Москве в январе-июне вырос на 12% - до 2,23 млн кв. м Число торговых точек с клубникой и земляникой в Москве выросло в 1,5 раза с 2016 г.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны34
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО28
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека82
Тадж-Махал пригрозили снести7
Бледанс показала знойное фото5
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение