Строительство жилого дома почти на 450 квартир в Раменском районе планируют завершить в октябре-декабре

Строительство жилого дома, рассчитанного на 448 квартир, в Раменском районе планируют завершить в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к очередной проверке строительства жилого д. №14 в жилом комплексе «Новые Островцы». Объект возводится в дер. Островцы Раменского района. По проекту, площадь семисекционного 17-этажного жилого дома — 23 тыс. 475 кв. м, здание рассчитано на 448 квартир, из которых: 224 однокомнатных, 224 двухкомнатных. Планируемый срок завершения работ — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Добавляется, что на первом этаже разместятся нежилые помещения общественного назначения площадью 980 кв. м. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.