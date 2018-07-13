Ещё
Более 277 000 гостей ЧМ-2018 арендовали жильё в российских городах через Airbnb
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 277 000 гостей ЧМ-2018 арендовали жильё в российских городах через Airbnb 

Чемпионат.com 2 часа назад
Airbnb, онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья, проанализировала внутренние данные и выяснила, фанаты каких стран наиболее активно поддерживают свои сборные во время ЧМ-2018 в России.
С 14 июня более 277 000 гостей арендовали жильё в российских городах через Airbnb, что в четыре раза превышает показатель за такой же период прошлого года. 76% гостей приезжают из-за рубежа, при этом больше всего фанатов — из США, Мексики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу.
Статистика Airbnb также показала, болельщики каких сборных были с самого начала уверены в победе на ЧМ и забронировали жильё на 15 июля, когда состоится финал турнир. Фанаты сборной Англии сделали больше всего бронирований на эти выходные. Оптимистично были настроены и гости из Германии, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины и Мексики, которые также арендовали жильё на 15 июля.
Несмотря на то, что сборные Италии, Нидерландов и США не прошли отбор, это не помешало болельщикам из этих стран приехать в Россию. Так, за 4-недельный период в Россию прибыло более 54 000 гостей из США, 1 200 гостей из Италии и более 1 000 гостей из Нидерландов.
Самым гостеприимным для футбольных фанатов городом стала Москва, принявшая наибольшее количество гостей (более 97 000), за ней следуют Санкт-Петербург (82 000), Казань (26 000), Самара (более 17 000) и Нижний Новгород (более 15 000). За этот период 58% хозяев квартир сдавали жилье через Airbnb впервые.
Чемпионат.com: последние новости
Дзагоев: дойти до финала ЧМ-2018? Аппетит приходит во время еды Дм. Черышев: Бузова не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну «МЮ» пригласил в гости спасённую из пещеры в Таиланде юниорскую команду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня19
Найден источник «Новичка» в Великобритании177
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений488
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека67
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение