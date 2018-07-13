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Челябинцы готовятся к новой войне за землю
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Челябинцы готовятся к новой войне за землю 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Челябинские садоводы обсуждают отгремевший накануне скандал с попыткой городских властей отдать их участки под застройку высотками и торговыми комплексами. Люди боятся, что даже несмотря на обещания не сносить дачные домики, слова могут остаться словами. Говорят, в товариществах на северо-западе города даже активизировалось строительство, люди чуть ли не в очередь встают на прописку, чтобы потом было сложнее обязать их разобрать свои дома, которые уже будут иметь статус капитальных. Между тем, люди гадают, почему именно сейчас на территории одного из чуть не закрытых товариществ вдруг началась стройка автосервиса. «Очевидно, кто-то начинает пользоваться тем, что статус наших земель пока позволяет возводить здесь подобного рода объекты».
Комментарий: будем бороться
«У многих дома в садовых товариществах — единственное жилье, кто-то материнский капитал использовал на эту стройку, — подтверждают садоводы. — Мы собираемся добиваться, чтобы наши земли вывели из статуса резервных территорий под строительство жилья выше пяти этажей, автомагистралей и коммерческих объектов».
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