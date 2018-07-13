Минстрой России и Центробанк разъяснят поправки в закон о долевом строительстве

Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев, выступая в Генеральной прокуратуре на совещании по вопросам защиты прав дольщиков и обеспечения законности в области капитального ремонта жилья, которое прошло 13 июля.

«С 1 июля вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве жилья. Поправки направлены на то, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Через год, с 1 июля 2019 года, предусмотрен полный переход на использование специальных счетов — счетов эксроу. Вместе с ЦБ мы дадим необходимые дополнительные разъяснения по этому вопросу», — заявил глава Минстроя России Владимир Якушев

Участники совещания обсудили также тему обеспечения законности в области капитального ремонта жилищного фонда в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах. По итогам совещания предложено выработать дополнительные меры, направленные на устранение нарушений в рассматриваемых сферах.