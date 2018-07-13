Минэкономики: цена аренды участков для санаториев не должна превышать 1,5% от кадастровой стоимости

министерстве экономики полагают, что цена аренды занятых санаториями земельных участков, которые они не могут выкупить, не должна превышать 1,5% в год от их кадастровой стоимости.

Сейчас ситуация такова, что некоторые собственники оздоровительных учреждений платят за участки до 10% в год. Снижение арендной платы, однако, не решит всех земельных проблем санаториев: многим все равно придется обслуживать большие участки нерентабельной земли, сообщает «Коммерсантъ». Стоимость аренды земельных участков из муниципальной и федеральной собственности, занятых санаторно-курортными и гостиничными объектами, должна быть ограничена размером земельного налога (1,5% от стоимости участка в год) в случаях, когда выкуп земли невозможен. По крайней мере, так говорится в ответе Минэкономики на запрос издания «Коммерсантъ».