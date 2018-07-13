В Некрасовке поговорили про незаконно сдаваемое жилье

На встрече главы управы района Некрасовка Елены Хромовой с населением прозвучал доклад о ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений на территории района. Об оперативной информации рассказал председатель совета пункта общественного порядка района Некрасовка Антон Локтюшин.

— На постоянной основе проводится регулярная работа по выявлению фактов незаконной сдачи квартир в аренду. За первое полугодие 2018 года выявлено 115 квартир данной категории, что говорит о приоритетности данного направления как для полиции, так и для ОПОП. Информация по 51 квартире, выявленная в первом полугодии, была направлена в инспекцию Федеральной налоговой службы . По 64 квартирам участковыми проводятся проверки, — сообщил Локтюшин.

По его словам, благодаря своевременной информации о подозрительных гражданах в квартирах удается выявить не только съемные квартиры, но и случаи самозахвата и порчи имущества. Выявлен ряд фактов проживания в данных квартирах лиц, находящихся в федеральном и местном поиске. (еп)