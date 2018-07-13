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В жилом комплексе «Марьино Град» завершаются отделочные работы и монтаж инженерных систем
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В жилом комплексе «Марьино Град» завершаются отделочные работы и монтаж инженерных систем 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 3 часа назад
Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в Москомстройинвесте, которое провел Председатель Комитета Константин Тимофеев.
В ходе встречи руководитель проекта Capital Group, компании, которая выступает техническим заказчиком и завершает строительство жилых комплексов, пояснил ситуацию о ходе строительства на стройплощадках всех трех объектов.
«По жилому комплексу «Марьино Град» в корпусах № 17-22 выполнены работы по электроснабжению (за исключением мансардного этажа). Завершено обследование лифтов, решены вопросы по тепло и водоснабжению», — пояснил он. Вместе с тем, завершаются строительно-монтажные работы по возведению котельной и водозаборному узлу.
Что касается жилого комплекса «Спортивный квартал», то, по словам представителя Capital Group, в корпусах № 2, 3, 7, 8, 9, 10 ведутся работы по инженерным системам, а также отделочные и фасадные работы.
В жилом комплексе «Спорт Таун» на корпусах № 1, 2 и 13 выполнен ремонт фасадов и монтаж окон.
На совещании также было отмечено, что накануне представители инициативных групп граждан посетили стройплощадки, где детально ознакомились с ходом работ на объектах.
«Вместе с тем необходимо, чтобы на официальном сайте Capital Group размещались актуализированные графики строительства жилых комплексов», — подчеркнул Председатель Москомстройинвеста.
Следующее совещания с участием дольщиков запланировано на август 2018 года.
15 ноября 2017 года Capital Group возобновила работы на площадках жилого комплекса «Марьино Град» и жилого комплекса «Спортивный квартал». Ранее компания (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договоры с ООО «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтройГрупп» о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства объектов в поселении Филимонковское. Застройщиками объектов остаются вышеуказанные компании. Завершение строительства запланировано в конце 2018 года — апреле 2019 года.
Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве: последние новости
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