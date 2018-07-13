В квартире калининградца произошёл пожар из-за забытого на плите ужина

Жильцы калининградской многоэтажки спасли соседа, который поставил разогреваться ужин и уснул. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл в четверг, 12 июля, около 20:00 в доме на улице Аксакова. Пожарных вызвали соседи, которые заметили задымление. Дверь вскрыли и обнаружили, что 65-летний хозяин квартиры потерял сознание. Его госпитализировали в БСМП с диагнозом «отравление продуктами горения».

"Сначала мы с мужем заметили, что из его окна идёт дым. Долго стучали в дверь, но никто не открывал. Другой сосед сказал, что он мог выпить и заснуть. Муж выключил рубильник в коридоре, чтобы обесточить квартиру: в доме электроплиты. Мы позвонили в «112». Приехали пожарные, спасатели, скорая. Дверь вскрыли, он лежал в комнате без сознания", — рассказала соседка пострадавшего Ольга Николаевна.

По её словам, в квартире находился кот. От страха он перебежал на соседний балкон. Соседи обещали присмотреть за животным до возвращения его хозяина.