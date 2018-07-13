Редкий прецедент. В Воронеже дольщик расторг договор с застройщиком и вернул деньги

Что делать, если новоселье откладывается на неопределённый срок, рассказали эксперты. Квартиры в Воронеже подорожают процентов на 15, прогнозируют эксперты. Некоторые крупные застройщики уже официально объявили о росте цен. Причина — изменение правил долевого строительства. Они частично вступили в силу с июля, полностью заработают через год. Специалисты не исключают, что «долёвка» потянет за собой и «вторичку». При этом в Воронеже — редкий прецедент. Дольщик из-за просроченного новоселья расторг договор с застройщиком. Обычно бывает наоборот. Отказаться от квартиры и вернуть деньги формально не так сложно. Своей квартиры от застройщика Ирина Терешенко уже не дождётся — и этому рада. Долёвку перекупила в конце 2016 года, ключи ждала прошлым летом, к этому из 25 этажей дом едва дорос до 19. О том, что новоселье откладывается на год-другой, Ирина говорит, ей даже не сообщили. Когда претензии остались без ответа, договор решила расторгать. Оказалось, это просто — написать заявление и уведомить застройщика. После у него 20 дней, чтобы вернуть деньги.

— Такая практика создаст волну, когда люди будут односторонне расторгать, и это способствует тому, что застройщики будут признаны не состоявшимися. Поскольку слишком много исков посыплется, и им будет нечем платить по счетам. Это плачевно. Если люди будут так делать, то и застройщики станут более добросовестными, — рассказала жительница Воронежа Ирина Терешенко. Терпение дольщиков сейчас испытывают по 7 адресам. Четыре в Воронеже, два в Новой Усмани, самый старый долгострой — в Нововоронеже. Новоселье там просрочили уже почти на пару лет. Дольщиков в этих домах от 20 до более чем 300. Но беспокоится им нечего, уверяют в облправительстве. Все неспешные стройки инспектируют ежемесячно, чтобы видеть прогресс. Где-то рабочих немного, где-то нет вовсе — но, подчеркивают, брошенных объектов нет.

— Если мы увидим, что застройщик вышел из всех графиков, выбился из сил, ну, тогда будем принимать решение о привлечении инвестора дополнительного. Рассматривать возможности, за счёт каких средств завершить это строительство, либо возвращения денежных средств, либо, может, предоставления какого-то альтернативного жилья, — пояснил заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов. Просрочкой, говорят, грешат мелкие и средние застройщики региона. Потому что квартиры не продаются. Вкладывать в них россияне перестали, отмечают эксперты. Метры сейчас покупают, чтобы жить. Права дольщиков теперь должны защитить новые правила — вступают в силу в этом июле, и в следующем. По ним будущие квартиры станут продавать и строить только через банки.

Каждому дому — по отдельному счёту. Своего рода, жонглировать деньгами, перебрасывая их с одной стройки на другую, фирмы уже не смогут. Банки станут выдавать только суммы на конкретные расходы по каждому конкретному объекту. После траты проверят. То есть, если многоэтажке нужно всего 5 лифтов, купить, допустим, оптом, подешевле, сразу 15, и лишние отправить по другим адресам, больше не получится. Но от дольщиков всё равно не откажутся. Крупным компаниям строить на их деньги по-прежнему дешевле, чем на кредитные. Правда, говорят, придётся нанимать больше юристов. Для будущих собственников долёвка точно станет безопасной, но уже не такой выгодой — жильё подорожает.