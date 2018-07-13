Семь причин инвестировать в недвижимость Нидерландов

Молодые голландцы вынуждены арендовать жилье

С 2000 года цены на дома и квартиры в Нидерландах подскочили на 53% и сейчас достигли средней отметки в €263 270. Основной вклад в этот рост внес Амстердам , в котором стоимость недвижимости за этот период почти удвоилась. В то же время доходы домохозяйств росли не такими же стремительными темпами, увеличившись всего на 37% по всей стране и на 46% в столице.

В результате для многих категорий населения жилье стало менее доступным. Особенно сильно пострадали жители страны в возрасте от 25 до 29 лет. Средний годовой доход для пары из этой группы составляет €53 500. Этого недостаточно для того, чтобы приобрести квартиру (требуется €90 600), а также выше необходимого максимального дохода в €35 750, чтобы претендовать на социальную аренду. А максимальная сумма ипотечного кредита для этой категории составит €240 750, что покроет лишь 91% от стоимости объекта. Так возможные покупатели местной недвижимости превращаются…в идеальных арендаторов.

Максимальная сумма ипотечного кредита в Нидерландах в зависимости от возраста заемщика

Дефицит предложений

Самым важным фактором, который способствует росту цен на недвижимость в Нидерландах, является недостаточный запас объектов. По данным ABF Research, общее число домов и квартир не поспевает за увеличением числа семей с 2001 года. Как видно из графика ниже, в 2012 году наблюдался самый значительный разрыв между количеством предложений и числом жителей. Тогда на рынке не хватало 246 608 объектов. С тех пор дефицит сокращался, и к 2017 году достиг отметки в 120 000 единиц. Но все равно до сих пор наблюдается дисбаланс между спросом и предложением.

Соотношение числа новых семей и строящихся единиц жилья в стране

Регион Рандстад становится меккой для инвесторов

Гаагу и Рандстад — агломерация в Нидерландах, которая объединяет четыре крупнейших города страны — Амстердам, Роттердам Утрехт . Данные официальной статистики показывают, что с 2010 года средние арендные ставки в этом регионе значительно опережают общенациональный уровень. Так, в 2017 году средняя стоимость аренды в Нидерландах составляла €15 за кв.м в месяц, а в Рандстаде — €17 за кв.м в месяц. Так что если хотите приобрести недвижимость с целью сдачи в аренду — присмотритесь к этому региону.

А что, если не Нидерланды? Можно рассмотреть перспективы инвестиций в Польшу или Португалию . Там сейчас тоже интересные условия.

Население страны будет расти

Согласно текущим прогнозам, в ближайшие пять лет в Нидерландах появится 326 650 новых жителей. Аналитики из Oxford Economics считают, что в регионе Рандстад число семей увеличится на 3% в ближайшие пять лет и на 6% в последующие 10 лет. Это означает, что спрос на жилье продолжит повышаться.

Появится больше высококвалифицированных специалистов

В ближайшие 10 лет число новых работников в регионе Рандстад должно увеличиться на 280 000 человек. При этом половина новых вакансий будет создана в сфере финансов и бизнес-услуг. По данным Oxford Economics, плотность таких рабочих мест в Рандстаде будет выше, чем в любом другом мегаполисе Европы. Специалисты считают, что это приведет не только к повышению спроса на аренду жилья, но и к интересу к элитным съемным апартаментам.

Плотность рабочих мест в сфере финансов и бизнес-услуг в регионах Европы

В Рандстаде ожидается рост числа состоятельных семей

В ближайшие 10 лет аналитики ожидают роста числа семей с высоким уровнем достатка в регионе. В то же время число людей с очень низким доходом сократится. Это опять же говорит о дальнейшем росте покупательской способности арендаторов.

Разбивка семей по уровню дохода в Нидерландах — 2016 и 2026 годы

Эксперты предсказывают рост спроса на частную аренду жилья

Доля съемной недвижимости в Нидерландах постоянно растет на протяжении последних пяти лет, и то же самое касается региона Рандстад. В 2012 году в этом регионе сдавалось в аренду 15,5% всех единиц жилья. Сегодня же этот показатель вырос до 17,6%. В агломерации Амстердама соответствующий уровень достигает 23%, а в самой столице — 28%.

Доля съемного жилья в разных регионах Нидерландов

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Материал подготовлен на основе отчета Netherlands PRS Report от компании Knight Frank.

Подготовила Ольга Петегирич

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