Бенефициаров застройщиков позволили привлекать к ответственности

Лицо, в том числе бенефициарный владелец, имеющее фактическую возможность определять действия застройщика, в том числе возможность давать указания лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления застройщика, несет солидарную ответственность с застройщиком за убытки, причиненные по их вине гражданам — участникам долевого строительства.

Об этом теперь сказано в новой ч. 4 ст. 23.2 Закона № от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Причем сведения о своих бенефициарных владельцах (СНИЛС и ИНН) застройщик теперь обязан включить в проектную декларацию. Такое требование введено новым п. 3.1 ч. 1 ст. 20 того же закона.

Данная мера является только одной из усиливающих ответственность застройщиков.

Среди других нововведений:

1) застройщик обязан соблюдать требования к нормативам финансовой устойчивости, которые установит Правительство РФ . В противном случае он не вправе привлекать средства участников долевого строительства;

2) расширен состав информации, которую застройщик обязан раскрывать в единой информационной системе жилищного строительства, за счет включения в нее следующих сведений: — схема планировочной организации земельного участка, — расчет размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика; — сведения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротств — извещение о начале строительства или реконструкции; — сведения об открытии или о закрытии расчетного счета застройщика с указанием номера такого счета.

3) застройщик вправе привлекать средства дольщиков для строительства по нескольким разрешениям на строительство при условии, что эти средства размещаются на счетах эскроу;

4) застройщик вправе продавать нежилые помещения и машино-места в многоквартирном доме только с момента выдачи ему разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Кроме того, банкам предоставлены полномочия временно блокировать операции по расчетному счету застройщика или вовсе отказывать в их проведении операции в определенных случаях. Например, если застройщик пытается перевести подрядчикам авансом сумму, превышающую 30 процентов стоимости строительства дома.

С 1 июля 2019 года все денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве будут вноситься на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Документ включен в СПС «Консультант Плюс» Вступил в силу 01.07.2018 (за исключением отдельных положений) Официальный интернет-портал правовой информации, 03.07.2018