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Пожарные разломали стену балкона, чтобы выбраться из горящей квартиры на Сельмаше
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Пожарные разломали стену балкона, чтобы выбраться из горящей квартиры на Сельмаше 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Пожар произошел в квартире на пятом этаже
Стали известны подробности пожара, случившегося в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Сержантов. По словам очевидца, ни у сотрудников экстренной службы, ни у хозяйки жилья практически не было шансов на спасение.
Пожар в квартире на пятом этаже начался вчера, 13 июля, около пяти часов вечера.
К тому моменту, когда расчет приехал на место происшествия, из окна злополучной квартиры валил черный дым.
— Пожарные увидели в окне бабушку. Они сразу побежали к ней. Через минуты две они оказались около старушки, и надели на нее противогаз. Мне со двора было видно, что пожарные не могли вернуться обратно с бабушкой. Без спецодежды она бы не прошла через огонь. Квартира уже горела полностью, все были заперты на балконе пятого этажа. Я уже думал, что пожарные погибнут вместе с пострадавшей, но спасение пришло, — рассказал очевидец в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону».
С соседнего балкона к людям начал пробираться мужчина.
— Между балконами была кирпичная перегородка, пожарные начали её рубить, а сосед старушки принялся выкидывать вещи, чтобы пожарным было проще перейти на балкон. Возможно, если бы не этот человек, то все погибли бы. Вскоре пожарные разломали кирпичную перегородку между балконами, и перешли в безопасное место вместе с бабушкой, —рассказал свидетель.
Но спасенной женщине все же понадобилась помощь врачей.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. С огнем боролись 38 пожарных, было задействовано 10 спецмашин.
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