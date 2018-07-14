Пожарные разломали стену балкона, чтобы выбраться из горящей квартиры на Сельмаше

Пожар произошел в квартире на пятом этаже

Стали известны подробности пожара, случившегося в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Сержантов. По словам очевидца, ни у сотрудников экстренной службы, ни у хозяйки жилья практически не было шансов на спасение.

Пожар в квартире на пятом этаже начался вчера, 13 июля, около пяти часов вечера.

К тому моменту, когда расчет приехал на место происшествия, из окна злополучной квартиры валил черный дым.

— Пожарные увидели в окне бабушку. Они сразу побежали к ней. Через минуты две они оказались около старушки, и надели на нее противогаз. Мне со двора было видно, что пожарные не могли вернуться обратно с бабушкой. Без спецодежды она бы не прошла через огонь. Квартира уже горела полностью, все были заперты на балконе пятого этажа. Я уже думал, что пожарные погибнут вместе с пострадавшей, но спасение пришло, — рассказал очевидец в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону».

С соседнего балкона к людям начал пробираться мужчина.

— Между балконами была кирпичная перегородка, пожарные начали её рубить, а сосед старушки принялся выкидывать вещи, чтобы пожарным было проще перейти на балкон. Возможно, если бы не этот человек, то все погибли бы. Вскоре пожарные разломали кирпичную перегородку между балконами, и перешли в безопасное место вместе с бабушкой, —рассказал свидетель.

Но спасенной женщине все же понадобилась помощь врачей.