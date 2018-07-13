Цены на дома и квартиры в Мюнхене продолжат расти — прогноз

Мюнхен, столица Баварии, славится старинной архитектурой и близостью Альп. Его мощная экономика является домом для шести крупнейших компаний страны, в том числе, BMW, Siemens Allianz . Но чтобы купить здесь студию площадью 40 «квадратов» недалеко от исторического центра, придется заплатить порядка €500 000, а квартира на 87 кв.м стоит вдвое дороже, сообщает Handelsblatt Global.

Сейчас внимание застройщиков и покупателей обращено к ранее немодным районам: Alt-Moosach, Alt-Perlach, Feldmoching и Milbertshofen. Округи, расположенные вблизи Английского сада, пользуются спросом в плане одно— и двухсемейных домов, цены на которые росли в среднем на 10% в год.

Многие считают, что жилищный «бум» в Мюнхене продолжится, прежде всего, из-за ограниченного предложения. Есть участки, где доступно не более чем 61 000 новых квартир, сказал Хейке Пьясецки из аналитического агентства Bulwiengesa. Ежегодно строится около 6200 новых жилых единиц — половина того, что необходимо городу с учетом растущего населения.

Новая «волшебная» концепция для города — «уплотнение»: квартиры становятся меньше, как и участки для отдельных домов. Земли не хватает не только в Мюнхене — такая же участь постигла и другие города страны. К примеру, в Дюссельдорфе Кёльне застройщики всеми силами ищут новые свободные участки.

Но стремительный рост цен отражает не только спрос и предложение. Инфляция в строительном секторе достигает новых высот. В первом квартале 2018 года общие затраты на возведение жилья выросли на 6%. А в некоторых областях подскочили на 20%, поскольку строительные компании пользуются беспрецедентным спросом.

В 2017 году средние цены на недвижимость по городу выросли на 9,9% по сравнению с 2016 годом, достигнув €7 200 за квадратный метр. К 2020 году эксперты ожидают, что эта цифра поднимется до €8 000. Еще в 2010 году средний ценник составлял всего €3 000.

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