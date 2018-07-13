Ещё
Цены на дома и квартиры в Мюнхене продолжат расти — прогноз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на дома и квартиры в Мюнхене продолжат расти — прогноз 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
Мюнхен, столица Баварии, славится старинной архитектурой и близостью Альп. Его мощная экономика является домом для шести крупнейших компаний страны, в том числе, BMW, Siemens и Allianz. Но чтобы купить здесь студию площадью 40 «квадратов» недалеко от исторического центра, придется заплатить порядка €500 000, а квартира на 87 кв.м стоит вдвое дороже, сообщает Handelsblatt Global.
Сейчас внимание застройщиков и покупателей обращено к ранее немодным районам: Alt-Moosach, Alt-Perlach, Feldmoching и Milbertshofen. Округи, расположенные вблизи Английского сада, пользуются спросом в плане одно— и двухсемейных домов, цены на которые росли в среднем на 10% в год.
Многие считают, что жилищный «бум» в Мюнхене продолжится, прежде всего, из-за ограниченного предложения. Есть участки, где доступно не более чем 61 000 новых квартир, сказал Хейке Пьясецки из аналитического агентства Bulwiengesa. Ежегодно строится около 6200 новых жилых единиц — половина того, что необходимо городу с учетом растущего населения.
Новая «волшебная» концепция для города — «уплотнение»: квартиры становятся меньше, как и участки для отдельных домов. Земли не хватает не только в Мюнхене — такая же участь постигла и другие города страны. К примеру, в Дюссельдорфе и Кёльне застройщики всеми силами ищут новые свободные участки.
Но стремительный рост цен отражает не только спрос и предложение. Инфляция в строительном секторе достигает новых высот. В первом квартале 2018 года общие затраты на возведение жилья выросли на 6%. А в некоторых областях подскочили на 20%, поскольку строительные компании пользуются беспрецедентным спросом.
В 2017 году средние цены на недвижимость по городу выросли на 9,9% по сравнению с 2016 годом, достигнув €7 200 за квадратный метр. К 2020 году эксперты ожидают, что эта цифра поднимется до €8 000. Еще в 2010 году средний ценник составлял всего €3 000.
[objects]
Prian.ru: последние новости
Названы самые доступные департаменты Франции для покупки загородного дома Лиссабон назван зеленой столицей Европы 2020 Израиль удвоит число иностранных строителей для решения жилищного кризиса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня20
Найден источник «Новичка» в Великобритании182
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений492
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека68
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение