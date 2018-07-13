Офисный центр построят в САО

На улице Академика Ильюшина построят новый многофункциональный комплекс с торговым центром. Он будет расположен рядом с железной дорогой и парком Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

— Отделка комплекса будет современной, но при этом сдержанной. Для наружных стен применена система вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . — Комплекс визуально разделен на три части — это гостиница с апартаментами и офисный центр, объединенные стилобатом, в котором располагается торговый центр.

Общая площадь комплекса составит около 65 тысяч квадратных метров. Здесь разместят автостоянку на 290 парковочных мест. На крышу здания смогут выходить все постояльцы гостиницы, офисные работники и посетители торгового центра. (еп)