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Отделочные работы и монтаж инженерных систем в ЖК «Марьино Град» завершены на 85%
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Отделочные работы и монтаж инженерных систем в ЖК «Марьино Град» завершены на 85% 

Агентство «Москва» 4 часа назад
В жилом комплексе «Марьино Град» завершаются отделочные работы и монтаж инженерных систем. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«В ЖК «Марьино Град» (корп. 17-22) на 85% завершены отделочные работы и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.
В ходе совещания в Москомстройинвесте руководитель проекта Capital Group (компания выступает техническим заказчиком и завершает строительство жилых комплексов) пояснил ситуацию о ходе строительства на стройплощадках трех объектов. «По ЖК „Марьино Град“ в корп. 17-22 выполнены работы по электроснабжению (за исключением мансардного этажа). Завершено обследование лифтов, решены вопросы по тепло и водоснабжению. Вместе с тем завершаются строительно-монтажные работы по возведению котельной и водозаборному узлу и так далее», — пояснил он.
По словам представителя Capital Group, в ЖК «Спортивный квартал» в корп. 2, 3, 7, 8, 9, 10 ведутся работы по инженерным системам, а также отделочные и фасадные работы. В ЖК «Спорт Таун» на корп. 1, 2 и 13 выполнен ремонт фасадов и монтаж окон.
Как подчеркнул председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, необходимо, чтобы на официальном сайте Capital Group размещались актуализированные графики строительства жилых комплексов.
В пресс-службе напомнили, что 15 ноября 2017 г. Capital Group возобновила работы на площадках ЖК «Марьино Град» и ЖК «Спортивный квартал». Ранее компания (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договоры с ООО «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтройГрупп» о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства объектов в поселении Филимонковское. Застройщиками объектов остаются вышеуказанные компании. Завершение строительства запланировано в конце 2018 г. — апреле 2019 г.
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