Льготы, контроль за УК и единый договор: какие изменения ждут северян в сфере ЖКХ

Кроме полпреда президента, в Архангельск с рабочим визитом приехала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. На встрече с местными управляющими компаниями она рассказала, какие изменения в законодательстве затронули и могут затронуть нас в ближайшем будущем.

Контроль расходов

С апреля 2018 года собственники квартир получили право заключить договоры ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями, исключая управляющую компанию в роли посредника. Это избавит управляющие компании от ненужных действий по контролю денег. Стоимость услуг при этом не изменится — УК не делали никаких наценок и не имели с этого выгоды. Зато теперь управляющие компании не будут нести убытков — всегда есть люди, которые не платят коммунальные платежи, и деньги поставщикам ресурсов возмещают УК.

— Органы местного самоуправления могут ограничивать разные платные содержания в тех случаях, если собственники этим не занимались. Вводится предельный индекс, так же, как по коммунальным платежам, — рассказала Галина Хованская.

Теперь расширено право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Раньше право на компенсацию имели неработающие собственники в возрасте от 70 лет. Теперь к ним добавились инвалиды 1 и 2 групп и люди с детьми-инвалидами.

Доказательство задолженности

— В первом чтении у нас прошел проект, он хороший, о том, что не надо требовать от граждан информацию об отсутствии задолженности об оплате. Это должны предоставлять структуры. Иначе про какие Госуслуги мы говорим, какие современные технологии? Почему мы стариков должны гонять и доказывать они должны, что у них нет задолженности? Эту информацию будут получать из банка данных службы судебных приставов.

Контроль перепланировок

Галина рассказала о законопроекте, касающийся перепланировки нежилых помещений. В качестве примера она привела историю, как бизнесмены в Москве решили сделать подвал в одном из исторических зданий в центре, и в итоге дом дал трещину.

— Висит законопроект, висит не по моей вине. Речь идет о проекте закона, который прошел первые чтения в части переустройства или перепланировки нежилых помещений. К великому сожалению, состояние дома зачастую зависит от того, какой перепланировочкой занялись предприниматели на первых этажах.

Если закон все-таки примут, перепланировку придется согласовывать с органами местного самоуправления.

Табор в квартирах

— Прошел в первом чтении проект, называем условно «по микродолям», дробление долей. Бизнес возник: три метра, продаю, потом вселяюсь и бабушку к черту. Или покупай за жуткое количество долларов, которое она никогда даже в глаза не видела, или здесь будет жить цыганский табор. В общем, метод выдавливания.

То есть, схема проста: в купленные в квартире несколько квадратных метров подселяются маргинальные элементы, которые вынуждают постоянных жильцов либо съезжать, либо продавать квартиру по дешевке. В рассматриваемом законопроекте предлагают сделать так, чтобы право собственности на неделимое жилье принадлежало только членам одной семьи. Законодатели надеются, что такой закон исключит случаи, когда несколько человек владеют маленькими участками одной квартиры.

Единый договор на обслуживаний газоснабжения

Еще один законопроект, принятый в первом чтении — о едином договоре на обслуживание газоснабжения в квартирах. Сейчас заключать договор с газовой организацией должен собственник жилья, но не все соблюдают это требование, из-за чего газоснабжающая организация может не попасть в квартиру, а газовые приборы остаются без должного ремонта. Предложенный законопроект дает право управляющим компаниям заключать договор от имени жильцов дома.

Упрощение собраний

— Мы снизили для советов домов до 50% кворум при принятии решения о текущем ремонте. Даем такое право совету дома. Короче говоря, упрощается процедура принятия решения по текущему ремонту.

Теперь собраться на собрание будет проще жителям больших домов.

— Пройдет вопрос о конференции, возможности проведения общего собрания, что исключительно важно для больших домов, больше 200-300 квартир. От этажа выбираете человека, которому доверяете, утверждаете его на общем собрании, и дальше проходит в форме конференции. Если собственников не устраивает их представитель, они могут отозвать и переизбрать. Это решение проблемы колоссальное. Как мы можем выяснить мнение? Только проведением общего собрания. Причем когда решаются вопросы переселения, реновация, взятие кредита, серьезнейшие вопрос. Кворум-то высокий там, две трети, — рассказала Галина.