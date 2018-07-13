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Группа Becar выиграла иск к застройщику «Ижора Сити»
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Группа Becar выиграла иск к застройщику «Ижора Сити» 

АСН-Инфо 5 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес положительное решение по иску Группы Becar о взыскании задолженности к застройщику проекта «Ижора Сити».
Для застройщика специалисты группы компаний Becar Asset Management осуществляли ряд функций технического заказчика, а также оказывали услуги по поиску и привлечению лиц, желающих приобрести жилые помещения в малоэтажном жилом комплексе «Ижора Сити».
В течение продолжительного времени компания не получала выплаты за оказанные услуги по проекту «Ижора Сити». Поэтому Группа Becar была вынуждена обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. 12 июля суд удовлетворил требования о взыскании задолженности в размере 11 млн 926 тыс. рублей за оказанные застройщику услуги по поданному иску. В связи со сложившейся ситуацией Группа Becar не оказывает услуги застройщику.
По словам Катерины Соболевой, управляющего директора департамента инвестиций в недвижимость Becar Asset Management, агентство недвижимости Becar являлось эксклюзивным брокером данного проекта. «Мы оказывали консультации по продукту в соответствии с предоставленной застройщиком информацией. В настоящий момент у ООО „Ижорские просторы“ имеются заключенные договоры долевого участия в строительстве. Все денежные средства поступали на счет ООО „Ижорские просторы“, договоры долевого участия заключены с ООО „Ижорские просторы“ напрямую», — комментирует Катерина Соболева.
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