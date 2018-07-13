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Хорошево-Мневники вошли в топ-5 районов Москвы по количеству выставленного на продажу жилья
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Хорошево-Мневники вошли в топ-5 районов Москвы по количеству выставленного на продажу жилья 

Управа района Хорошево-Мневники 5 часов назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сегодня в Москве выставлено на продажу свыше 100 000 квартир и апартаментов как в строящихся домах, так и во «вторичке». Об этом сообщили эксперты компании ЦИАН.
Больше всего квартир продается в районе Раменки на Западе столицы. На этот район приходится 5,36% всего предложения. При этом три четверти этого объема относится ко вторичному рынку — 75,6%. На втором месте Пресненский район в центре Москвы (4,79% предложения). Здесь доля новостроек значительно выше — 42,9%. «Бронза» досталась району Некрасовка на юго-востоке столицы (4,03% предложения). Основное предложение здесь сосредоточено в жилых комплексах, возводимых на территории бывших Люберецких полей аэрации.
На четвертом месте оказался район Хорошево-Мневники (4,02% предложения). Здесь большая часть предложений — новостройки (77,8% лотов). В частности, квартиры в строящихся домах можно приобрести в жилых комплексах «Хорошевский», FreeDOM, Wellton Towers, Wellton Park и других.
Замыкает пятерку районов с максимальным предложением жилья район Хамовники (ЦАО), на который приходится 3,65% лотов. Здесь самая скромная доля новостроек — только 12,2%, а основной объем приходится на «вторичку». (ео)
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