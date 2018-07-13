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Дом без тени в «Зиларте», или Как архитекторы «нарушают» законы физики
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Дом без тени в «Зиларте», или Как архитекторы «нарушают» законы физики 

РИА Недвижимость 5 часов назад
Перевернутые, тонущие в земле и не отбрасывающие тени дома — если вам сложно поверить в их существование, предлагаем подборку сайта «РИА Недвижимость» о строениях, которые «нарушают» законы физики или обманывают глаза прохожих.
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