Дом без тени в «Зиларте», или Как архитекторы «нарушают» законы физики

Перевернутые, тонущие в земле и не отбрасывающие тени дома — если вам сложно поверить в их существование, предлагаем подборку сайта «РИА Недвижимость» о строениях, которые «нарушают» законы физики или обманывают глаза прохожих.