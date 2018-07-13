Копия Елагина дворца, альпийское шалле и ангар для вертолета: 10 самых больших усадеб России

Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых больших усадебных участков, которые можно приобрести по всей России . Показываем, как выглядят и сколько стоят домовладения с винной комнатой, spa-центром, бассейном и даже эллингом для судов.

1 место

Расположение: Московская область, Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе

Площадь: 5,5 тыс. кв. м Стоимость: 1,87 млрд рублей

Первое место рейтинга самых больших домовладений России достается коттеджу площадью пять с половиной тысяч квадратных метров. В усадьбе, построенной в стиле hi-tech, только один гараж занимает больше тысячи «квадратов». По сути он представляет собой выставочное пространство с панорамным остеклением, на котором можно разместить коллекцию эксклюзивных автомобилей и мотоциклов. Паркинг оборудован лифтом для автотехники, системой пожаротушения и отдельным помещением для охраны. Кроме того, в доме есть винная комната, spa-центр, бассейн, тренажерный зал, и кинотеатр.

2 место

Расположение: Москва , Новомосковский административный округ, Поселение Десеновское

Площадь: 3,15 тыс. кв. м Стоимость: 249,78 млн рублей На территории Новой Москвы можно приобрести усадьбу площадью 3147 кв. м. Дом является копией Елагина дворца — летней императорской резиденции в Петербурге . И если обычно архитектурные копии делают несколько меньших размеров, чем оригинал, то в данном случае речь идет об увеличенной копии, которая превосходит первоисточник по площади. Усадьба продается без внутренней отделки, поэтому стоимость ее относительно невысока — «всего» 249,78 млн рублей.

3 место

Площадь: 2,75 тыс. кв. м Стоимость: 500 млн рублей

«Бронза» досталась самой большой усадьбе, выставленной на продажу. На участке расположен второй дом и отдельный дом для охраны. Первый особняк построен в стиле шале и полностью приспособлен для проживания. Второй — это дом в викторианском стиле под отделку. Также на территории расположен спортивный комплекс площадью почти 3 тыс. «квадратов», не учтенный в «общем зачете». Резиденция выставлена на продажу за полмиллиарда рублей.

4 место

Площадь: 2,7 тыс. кв. м Стоимость: 437,11 млн рублей

Усадьба с несколькими строениями. Главный дом — двухэтажный, в нем есть каминный зал для приемов, бильярдная комната, кинотеатр, spa-зона с бассейном, хамамом, баней и массажным кабинетом. На участке площадью более 3 га также расположены конюшня, манеж для верховой езды, эллинг для водных судов, ангар для вертолета и другие постройки.

5 место

Площадь: 2,7 тыс. кв. м Стоимость: 45 млн рублей

Замыкает первую пятерку усадьба в Ярославской области. За 45 млн рублей в этом регионе выставлена на продажу усадьба с домом площадью 1,5 тыс. кв. и суммарной площадью построек 2,7 тыс. кв. м. Резиденция расположена на второй линии Волги на участке 47 соток. При этом коттедж продается без внешней и внутренней отделки, чем и обусловлена небольшая для таких габаритов цена. В стоимость входят два дизайн-проекта в разных стилях.

6 место

Площадь: 2,5 тыс. кв. м Стоимость: 79 млн рублей

Домовладение расположено на скромном для таких габаритов участке в 15 соток. Его почти полностью занимает стилобат, также имеются два этажа с парковкой, spa-центром, спортзалом и кинотеатром. На стилобатной части построены два отдельных дома по 500 «квадратов» каждый. Между ними располагается открытый бассейн, а также пространства для отдыха и озеленения. Объект продается под отделку, стоимость — 79 млн рублей.

7 место

Площадь: 2,01 тыс. кв. м Стоимость: 55 млн рублей

Самый большой особняк в Перми. Усадьба построена в современном стиле и разделена на три функциональные зоны. Первая — это жилое пространство в трех уровнях. Вторая часть отведена под spa-комплекс с бассейном, баней, солярием и другими сопутствующими объектами. В третьей зоне распланированы помещения для гостей. Впрочем, покупатель сможет сделать перепланировку по собственному желанию — дом продается в состоянии «под отделку».

8 место

Площадь: 2 тыс. кв. м Стоимость: 510 млн рублей

Горная резиденция в Красной поляне. Основной дом — это усадьба в стиле альпийского шале. На участке площадью 1,2 га также построены 2 гостевых дома и крытый теннисный корт. В пяти минутах езды находятся горнолыжные курорты, а в получасе — морское побережье. Стать владельцем этой резиденции можно за 510 млн рублей.

9 место

Площадь: 1,85 тыс. кв. м Стоимость: 90 млн рублей На девятой позиции расположилась Челябинская область. Покупатель, располагающий бюджетом в 90 млн рублей, сможет приобрести усадьбу суммарной площадью 1,85 тыс. кв. м. Дом находится на берегу озера Малый Кременкуль с собственным выходом к воде.

10 место

Площадь: 1,75 тыс. кв. м Стоимость: 90 млн рублейЗамыкает первую десятку рейтинга регионов России с самыми большими домовладениями, выставленными на продажу, город федерального значения Севастополь.