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В Тюмени продается одна из самых дорогих усадеб России
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В Тюмени продается одна из самых дорогих усадеб России 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Особняк в Тюменской области, расположенный вблизи Верхнего бора, вошел в топ самых больших частных усадеб России, заняв третье место. Рейтинг был составлен базой данных о недвижимости «Циан».
Особняк стал самым большим, среди представленных в рейтинге. Его площадь составляет 1262 тысячи квадратных метров, а стоимость достигает 500 миллионов рублей. Первое место получил коттедж в Одинцовском районе Московской области. Его стоимость составляет 1,87 миллиарда рублей. На строй строчке списка — усадьба в Москве, которая является копией Елагина дворца и оценивается в 249,78 миллиона рублей.
Как отмечают авторы исследования, вместе со втором домом и домом охраны площадь тюменской усадьбы достигает 2,46 тысяч квадратных метров. Ее главный особняк построен в стиле шале. Второй дом выполнен в викторианском стиле под отделку. На территории построен спортивный комплекс площадью почти 3 тысячи квадратных метров.
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