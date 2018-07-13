В Тюмени продается одна из самых дорогих усадеб России

Особняк в Тюменской области , расположенный вблизи Верхнего бора, вошел в топ самых больших частных усадеб России , заняв третье место. Рейтинг был составлен базой данных о недвижимости «Циан»

Особняк стал самым большим, среди представленных в рейтинге. Его площадь составляет 1262 тысячи квадратных метров, а стоимость достигает 500 миллионов рублей. Первое место получил коттедж в Одинцовском районе Московской области . Его стоимость составляет 1,87 миллиарда рублей. На строй строчке списка — усадьба в Москве , которая является копией Елагина дворца и оценивается в 249,78 миллиона рублей.

Как отмечают авторы исследования, вместе со втором домом и домом охраны площадь тюменской усадьбы достигает 2,46 тысяч квадратных метров. Ее главный особняк построен в стиле шале. Второй дом выполнен в викторианском стиле под отделку. На территории построен спортивный комплекс площадью почти 3 тысячи квадратных метров.