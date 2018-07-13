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В Магнитогорске сдали дом для металлургов
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В Магнитогорске сдали дом для металлургов 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Магнитогорске прошла торжественная сдача трехподъездного жилого дома в ЖК «Ключ». Квартиры для работников Группы ПАО «ММК» возводятся в рамках долгосрочной программы «Доступное жилье — металлургам Магнитки», сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
В новостройке по улице Труда, 44/5 общей площадью 3 096,3 квадратного метра разместились 16 однокомнатных квартир (36,17–37,97 квадратного метра), 32 двухкомнатные (52,43–63,77 «квадрата») и 8 трехкомнатных квартир (72,2-80,19 квадратного метра). Всего в ЖК «Ключ» 192 квартиры — 40 однокомнатных, 112 двухкомнатных, 40 трехкомнатных — общей площадью 11 214,88 квадратного метра. Все они сдаются с чистовой отделкой.
При строительстве домов применяются технологии по энергосбережению и учету ресурсов. Впервые для индивидуальной подготовки горячей воды и отопления используется газ.
Построенные ЖИФ «Ключ» дома, помимо высокой степени комфортности и качества отделки квартир, отличаются высоким уровнем благоустройства прилегающей территории.
Для работников Группы ММК в рамках жилищной программы стоимость «квадрата» на первом этаже дома составляет 31,5 тысячи рублей, на втором–четвертом этажах — 32,84 тысячи рублей. Первоначальный взнос — до 30% стоимости квартиры с предоставлением рассрочки на этапе строительства. После чего используется ипотечная схема кредитования по льготной ставке.
Ежегодно в рамках программы «Помощь молодым семьям в приобретении жилья» несколько молодых семей работников ММК, отобранных по итогам конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференций, получают субсидию в размере 250 тысяч рублей на оплату первоначального взноса.
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