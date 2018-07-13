Строительную компанию оштрафовали на 130 тысяч рублей за организацию свалки в Мытищах

Свалку строительных отходов площадью 800 квадратных метров уже ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

Уточняется, что строительная компания ООО «Осенний квартал» организовала на принадлежащем ей участке в Мытищах незаконную свалку строительного мусора. По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, на участке площадью около 800 квадратных метров инспекторы эконадзора обнаружили навалы кирпича, бетона и отходы от сноса зданий. Высота навалов в некоторых местах превышала три метра, добавляется в материале.

Инспекторы оштрафовали фирму за незаконную организацию свалки на 130 тысяч рублей и выдали предписание о ликвидации свалки.

Повторная проверка показала, что штраф оплачен, а отходы вывезены на места законного размещения, заключается в материале.