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Пять клиентов «Почты России» в Московском регионе в июне стали миллионерами
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Пять клиентов «Почты России» в Московском регионе в июне стали миллионерами 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Пять счастливчиков из Москвы и Московской области, купившие лотерейные билеты на почте в июне, выиграли крупные денежные суммы, говорится в сообщении пресс-службы столичного филиала «Почты России».
«Каждый из обладателей счастливых билетов по тиражной лотерее «Русское лото» получил более миллиона рублей. Самый крупный выигрыш составил 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2018 года в столичных отделениях почтовой связи купили почти 3,5 миллионов лотерейных билета. 65 из них принесли владельцам крупные денежные призы: от 30 тысяч до 2 миллионов рублей. Всего клиенты «Почты России» выиграли в этом году 76 миллионов рублей.
Сегодня приобрести лотерейные билеты в ассортименте можно во всех почтовых отделениях Московского региона.
С июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.
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