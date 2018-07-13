Пять клиентов «Почты России» в Московском регионе в июне стали миллионерами

«Каждый из обладателей счастливых билетов по тиражной лотерее «Русское лото» получил более миллиона рублей. Самый крупный выигрыш составил 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2018 года в столичных отделениях почтовой связи купили почти 3,5 миллионов лотерейных билета. 65 из них принесли владельцам крупные денежные призы: от 30 тысяч до 2 миллионов рублей. Всего клиенты «Почты России» выиграли в этом году 76 миллионов рублей.

Сегодня приобрести лотерейные билеты в ассортименте можно во всех почтовых отделениях Московского региона.