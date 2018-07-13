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Стартовая площадка реновации: москвичи начинают праздновать новоселья
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Стартовая площадка реновации: москвичи начинают праздновать новоселья 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
В Москве готовы к заселению первые дома по программе реновации. Они находятся в южном районе столицы. Ключи от новых квартир получат жильцы соседних ветхих трехэтажек. Новоселье уже 14 июля отпразднуют более 100 семей.
Дом с тремя подъездами и разной высотой — в десять-тринадцать этажей — вполне наглядное воплощение столичной программы реновации. Большие окна, застекленные лоджии, отделка под кирпич.
"Дом панельный, но сделан по программе «Жилище». Это особые нормативы", — поясняет замглавы департамента Москвы Александр Ломакин.
Дом на Изюмской, 55 построен в первом квартале 2017 года, в декабре его уже сдали. И вот сейчас жилищный хэппи-энд, можно заселяться. Семья Павловых в трехэтажке неподалеку очень ждала этого дня.
"Сами видите, как тут тесно, на кухне не поставить ничего, там будет 54 метра, по любому выиграем", — показывает старую квартиру Роман Павлов.
Новостройку заселят жильцы трех близлежащих трехэтажек, то есть, для них остаются привычные поликлиники, школы, детсады, магазины — в общем, вся инфраструктура этого района Южного Бутово.
"Дома рядом, инфраструктура вся есть", — добавляет замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
Состояние домов, которые попали под реновацию, оставляет желать много лучшего, а новые высотки привлекают взгляд. Проект работает уже в нескольких административных округах Москвы.
"В трех округах — переселение. И проблем особых нет, есть вопросы, но они решаются", — рассказывает Александр Ломакин.
Дома строят и правда вполне современные. На Изюмской, к примеру, планировка квартир просторная, комнаты светлые. А еще удобные пандусы в подъездах за стеклянными дверями, домофон, бесшумные лифты.
Дом на Изюмской в документах называют «стартовой площадкой реновации» для переселения из жилого фонда, который уже совсем не к лицу Москве XXI века. Определение вполне подходит: с таким стартом ждать финиша определенно стоит.
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