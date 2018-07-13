Компания из Таганрога купила волгоградский ТРК «КомсоМОЛЛ»

Группа Инпром объявила о завершении сделки по приобретению 100% долей в ООО «Аргус», владеющем ТРК «КомсоМОЛЛ».

«КомсоМОЛЛ» — торговый комплекс регионального формата общей площадью 86 тыс. кв. м., в 2017 году его посетили свыше 6,5 млн человек. Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» выставила на продажу ТРК летом прошлого года. ТРК «КомсоМОЛЛ» в качестве залогового имущества был продан в декабре 2016 года. Победителем торгов стал ООО «Аргус», предложившее за ТРК 2,6 миллиарда рублей.

«Мы видим перспективу вывода его на качественно новый уровень со 100% заполненными площадями и статусом самого посещаемого торгово-развлекательного комплекса Волгограда . В ближайшее время объект ожидает масштабная реновация и новая жизнь», — пояснила пресс-секретарь компании Татьяна Короленко

Планом пятимесячной реновации предусмотрен ремонт и оформление общественных зон и галерей ТРК «КомсоМОЛЛ». В галереях ТРК будут организованы дополнительные места для отдыха, вырастет посадочная емкость фудкортов. Прилегающая территория будет благоустроена, увеличится паркинг, появятся дополнительные тротуары и велопарковки.

В перспективе 2020 года посещаемость объекта планируется довести до 700 000 человек в месяц.

Краснодар, Саранск, Таганрог, Ульяновск. Группа Инпром — специализируется в сфере девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. Объекты недвижимости общей площадью 225 тыс. кв.м, расположены в городах Брянск

Ранее компания Инпром была известна как крупнейший торговец металлом на Юге России . После кризиса 2008 года она оказалась закредитована и, чтобы избежать банкротства, была продана ГК «ЕВРАЗ холдинг».