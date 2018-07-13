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Компания из Таганрога купила волгоградский ТРК «КомсоМОЛЛ»
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Компания из Таганрога купила волгоградский ТРК «КомсоМОЛЛ» 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Группа Инпром объявила о завершении сделки по приобретению 100% долей в ООО «Аргус», владеющем ТРК «КомсоМОЛЛ».
«КомсоМОЛЛ» — торговый комплекс регионального формата общей площадью 86 тыс. кв. м., в 2017 году его посетили свыше 6,5 млн человек. Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» выставила на продажу ТРК летом прошлого года. ТРК «КомсоМОЛЛ» в качестве залогового имущества был продан в декабре 2016 года. Победителем торгов стал ООО «Аргус», предложившее за ТРК 2,6 миллиарда рублей.
«Мы видим перспективу вывода его на качественно новый уровень со 100% заполненными площадями и статусом самого посещаемого торгово-развлекательного комплекса Волгограда. В ближайшее время объект ожидает масштабная реновация и новая жизнь», — пояснила пресс-секретарь компании Татьяна Короленко.
Планом пятимесячной реновации предусмотрен ремонт и оформление общественных зон и галерей ТРК «КомсоМОЛЛ». В галереях ТРК будут организованы дополнительные места для отдыха, вырастет посадочная емкость фудкортов. Прилегающая территория будет благоустроена, увеличится паркинг, появятся дополнительные тротуары и велопарковки.
В перспективе 2020 года посещаемость объекта планируется довести до 700 000 человек в месяц.
Группа Инпром — специализируется в сфере девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. Объекты недвижимости общей площадью 225 тыс. кв.м, расположены в городах Брянск, Краснодар, Саранск, Таганрог, Ульяновск.
Ранее компания Инпром была известна как крупнейший торговец металлом на Юге России. После кризиса 2008 года она оказалась закредитована и, чтобы избежать банкротства, была продана ГК «ЕВРАЗ холдинг».
Бывший владелец Инпрома Игорь Коновалов создал фирму «Инпром Эстейт» и стал заниматься торговой недвижимостью.
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