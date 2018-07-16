В областном правительстве пообещали решить финансовые вопросы по игре «Ростова» на новом стадионе

Ранее ряд СМИ сообщил, что в новом сезоне ФК «Ростов» не сможет проводить домашние матчи на «Ростов Арене» В региональном правительстве решили поспособствовать решению вопроса о высокой арендной плате «Ростов Арены» для «желто-синих». Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заверил, что в сезоне 2018/19 чемпионата России по футболу ФК «Ростов» будет проводить домашние матчи на новом стадионе. — Будет ли «Ростов Арена» домашним стадионом для «желто-синих»? Конечно, да. Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом «Ростов» и правительством Ростовской области для того. — цитирует «ТАСС» Гуськова. Ранее ряд СМИ сообщил, что в новом сезоне футбольный клуб «Ростов» не сможет проводить домашние матчи на «Ростов Арене» и вернется на Олимп-2. Причина — высокая арендная плата за «Ростов Арену». Эту информацию опровергли в региональном минспорте. На данный момент ведутся переговоры о передаче стадиона «Ростов Арена» в областную собственность. Ситуацию прокомментировал председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович . По его словам, клуб может и должен найти средства для того, чтобы играть на стадионе, построенном для чемпионата мира по футболу. Футбольный стадион «Ростов-Арена» на 45 тысяч мест построен на левом берегу реки Дон . За время проведения мундиаля арена приняла более 200 тысяч болельщиков.