Ещё
В областном правительстве пообещали решить финансовые вопросы по игре «Ростова» на новом стадионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В областном правительстве пообещали решить финансовые вопросы по игре «Ростова» на новом стадионе 

161.ru 51 минуту назад
Фото: 161.ru
Ранее ряд СМИ сообщил, что в новом сезоне ФК «Ростов» не сможет проводить домашние матчи на «Ростов Арене»
В региональном правительстве решили поспособствовать решению вопроса о высокой арендной плате «Ростов Арены» для «желто-синих». Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заверил, что в сезоне 2018/19 чемпионата России по футболу ФК «Ростов» будет проводить домашние матчи на новом стадионе.
— Будет ли «Ростов Арена» домашним стадионом для «желто-синих»? Конечно, да. Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом «Ростов» и правительством Ростовской области для того. — цитирует «ТАСС» Гуськова. Ранее ряд СМИ сообщил, что в новом сезоне футбольный клуб «Ростов» не сможет проводить домашние матчи на «Ростов Арене» и вернется на Олимп-2. Причина — высокая арендная плата за «Ростов Арену». Эту информацию опровергли в региональном минспорте. На данный момент ведутся переговоры о передаче стадиона «Ростов Арена» в областную собственность. Ситуацию прокомментировал председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. По его словам, клуб может и должен найти средства для того, чтобы играть на стадионе, построенном для чемпионата мира по футболу. Футбольный стадион «Ростов-Арена» на 45 тысяч мест построен на левом берегу реки Дон. За время проведения мундиаля арена приняла более 200 тысяч болельщиков.
161.ru: последние новости
На Сельмаше загорелась квартира в пятиэтажном доме «Обалдэнна»: бразильский болельщик Томер Савойя рекламирует ростовского застройщика Дорогая аренда: Дворкович прокомментировал ситуацию с ФК "Ростов", связанную с "Ростов Ареной"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу330
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным69
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина436
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»218
Туринская плащаница оказалась подделкой353
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение