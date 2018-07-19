Станет ли «Ростов-Арена» домашним стадионом ФК «Ростов»? 

В прессе пишут, что футбольный клуб «Ростов» по-прежнему останется на поле «Олимпа 2», якобы на «Ростов-Арене» неподъёмная арендная плата. Неужели наши ребята не смогут играть на новом стадионе?
Действительно, такие слухи ходили.
Но 16 июля стало известно, что стадион «Ростов-Арена», построенный к мундиалю, станет для ФК «Ростов» домашним.
Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он заверил, что правительство Ростовской области поможет решить финансовые и организационные вопросы.
Успокоил донских болельщиков и министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, пообещав, что клуб начнёт новый сезон на стадионе «Ростов-Арена».