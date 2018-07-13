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Источник: ФК «Ростов» не будет играть на новой арене из-за высокой стоимости аренды
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Источник: ФК «Ростов» не будет играть на новой арене из-за высокой стоимости аренды 

RT на русском 6 часов назад
Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» не будет выступать на новом стадионе из-за высокой стоимости аренды.
Об этом сообщает Privet-Rostov.
По информации источника, цена проведения одного матча на арене «Ростов» стоит 12 млн рублей. Игра на стадионе «Олимп-2», в свою очередь, обходится клубу в сумму около 400 тыс. рублей.
Отмечается, что в пресс-службе «Ростова» отказались комментировать данную информацию.
Ранее «Ростов» объявил о продлении контракта с футболистом сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном.
RT на русском: последние новости
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