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Жилой дом на 162 квартиры построят в Пущино в IV квартале 2019 г.
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Жилой дом на 162 квартиры построят в Пущино в IV квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В Пущино началось строительство жилого дома на 162 квартиры, объект планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства дома в микрорайоне «АБ» городского округа Пущино. Общая площадь 10-этажного жилого дома составит 13 тыс. 981 кв. м. Дом рассчитан на 162 квартиры, среди которых девять студий, 46 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 27 трехкомнатных. Площадь квартир — 8 тыс. 508 кв. м. Плановое завершение строительства — IV квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этаже здания будут расположены торговые помещения. На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта», — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Артура Гарибяна.
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