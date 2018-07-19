Почти 270 заключений о соответствии выдал Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года

Почти 270 заключений о соответствии (ЗОС) выдало Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«С начала 2018 г. Главгосстройнадзором Московской области выдано 268 ЗОС построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Общая площадь возведенных объектов составляет 2 млн 997 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в число объектов, получивших ЗОС в 2018 г., вошли 83 жилых объекта общей площадью 1 млн 911 тыс. кв. м, 23 социальных объекта площадью 130 тыс. кв. м, 31 торгово-административный объект площадью 221 тыс. кв. м, 30 промышленных площадью 229 тыс. кв. м, 18 логистических площадью 303 тыс. кв. м, 57 линейных и 26 иных объектов площадью 203 тыс. кв. м.