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Главгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве жилого дома в Ленинском районе Подмосковья
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Главгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве жилого дома в Ленинском районе Подмосковья 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Главным управлением государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области были выявлены нарушения при строительстве жилого дома в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главгосстройнадзором Московской области во время проверки строительства жилого дома, входящего в состав группы многоэтажных домов «Квартал-Центр», расположенного на ул. Текстильная в пос. Володарского Ленинского района, выявлены нарушения проекта организации строительства. Инспекторским составом отдела надзора за строительством №7 Главгосстройнадзора в ходе проверки пятисекционного жилого дома №7 переменной этажности выявлены нарушения по общестроительным работам, пожарной безопасности, содержанию строительной площадки и технике безопасности, а также зафиксированы нарушения ведения исполнительной документации», — говорится в сообщении.
По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, в отношении генподрядной организации ООО «Строительная компания Ремикс» составлен протокол об административном правонарушении, выданы предписания об устранении допущенных нарушений.
«Сумма штрафных санкций будет обозначена после рассмотрения дела об административном правонарушении в Главгосстройнадзоре», — добавил А. Гарибян.
По проекту, площадь жилого дома составит 17 тыс. 631 кв. м. Здание рассчитано на 170 квартир, среди которых: 87 однокомнатных, 70 двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 8 тыс. 481 кв. м.
«Возведение здания ведется в соответствии с графиком. Завершить строительство дома планируется в III квартале 2019 г.», — заключили в пресс-службе.
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