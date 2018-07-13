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Более 10 миллиардов рублей выделят на переселение граждан в Подмосковье
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Более 10 миллиардов рублей выделят на переселение граждан в Подмосковье 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Более 17 тысяч подмосковных жителей планируется переселить из аварийного жилищного фонда в период реализации третьего этапа программы расселения аварийного фонда — с 2020-го по 2022 год. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 13 июля.
«Для ее реализации будет предусмотрено более 13 миллиардов рублей из средств консолидированного бюджета Московской области. Таким образом, всего за период с 2013 по 2022 годы в Подмосковье будет переселено 49,6 тысячи граждан из 817,7 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда», — сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.
Он уточнил, что до 2022 года в программу планируется включить еще 307,7 тысячи квадратных метров непригодного жилья.
За предыдущие два года в новые дома переехали почти 2,9 тысячи человек. До конца следующего года будет расселено еще 15 тысяч человек из 246,5 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.
10 мая Тагиев рассказал, что с начала года в эксплуатацию ввели дома для переселения более 200 человек. Он подчеркнул, что преимущественно люди получают квартиры в тех районах, в которых проживали ранее. Власти Подмосковья считают, что помощь должна быть адресной.
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