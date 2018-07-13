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В Можге бывшую гостиницу переделают под жилье работникам бюджетной сферы
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В Можге бывшую гостиницу переделают под жилье работникам бюджетной сферы 

ИА «Сусанин» 6 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. В Можге намерены реконструировать здание бывшей гостиницы под жилье работникам бюджетной сферы и молодым специалистам. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
Александр Бречалов поручил региональному Минстрою совместно с администрацией города «тщательно проработать данный вопрос», так как обновление здания обойдется дешевле, чем строительство нового жилья.
Трехэтажное кирпичное здание находится в центре города. Проект поможет решить жилищную проблему молодых врачей и учителей республики.
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