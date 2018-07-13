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Госстрой Башкирии разъяснил банкам изменения в законе о долевом строительстве
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Госстрой Башкирии разъяснил банкам изменения в законе о долевом строительстве 

ГОРОБЗОР.РУ 7 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Накануне зампред Госстроя РБ Артем Ковшов провел совещание с представителями банковского сообщества. Как сообщает Госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре, на заседании, где обсуждались поправки в закон о долевом строительстве, присутствовали представители ведущих банков.
Зампредседателя напомнил, что с 1 июля текущего года введен запрет на ряд операций со счетом застройщика. Также установлен порядок банковского сопровождения, в частности, механизм, позволяющий банку отказать организации при подозрении на нецелевое расходование средств. Закон регулирует использование механизма счетов эскроу с привлечением средств дольщиков. С 1 июля 2019 года он станет обязательным для проектов, по которым первый договор участия в долевом строительстве будет направлен на государственную регистрацию.
— В связи с принятием нового законодательства большая нагрузка ложится на банки, и необходимо, чтобы мы отработали переход законодательства оперативно и предметно, — подчеркнул Артем Ковшов.
Напомним, большая часть изменений в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» вступила в силу 1 июля.
На данный момент действует переходный период: до 30 июня 2019 года прежний механизм расчета с дольщиками применяется параллельно с новым. Среди новаций уже внедрено получение средств дольщиков фирмой лишь после фактической сдачи работ. Также усилилась и защита прав участников долевого строительства. Фирмы, которые уже реализуют начатые проекты, обязаны открыть счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке.
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